Два жителя Рязанской области организовали сеть по распространению наркотиков

Полицейские задержали двух злоумышленников, которые организовали в Касимове интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области.

Оперативники в Касимове зафиксировали подозрительную интернет-активность и заподозрили, что кто-то из жителей города организовал «точку» по распространению наркотиков. Под подозрение попали два жителя Касимовского района. Как выяснилось, они пытались организовать сеть по сбыту наркотических веществ. Полицейские узнали, когда злоумышленники отправятся на улицы Касимова, чтобы сделать «закладки» и задержали их с поличным. Злоумышленников - 30-летнего жителя Касимова и его 27-летнего приятеля из Касимовского района - обыскали и обнаружили у них по одному самодельному контейнеру, в которых содержалось синтетическое наркотическое средство. Аналогичное вещество находилось и в контейнерах, расположенных в тайниках, которые успели заполнить злоумышленники. Похожее наркотическое средство полицейские обнаружили и по месту жительства злоумышленников. Всего у задержанных нашли почти 10 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет.