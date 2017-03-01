В Рязани завершилась Спартакиада ФСИН России по волейболу среди ведомственных образовательных организаций

Около 70 человек из семи ведомственных образовательных организаций ФСИН России в течение 5 дней боролись за право первенства в Спартакиаде ФСИН России по волейболу. Соревнования проходили на базе Академии ФСИН России.

В результате призовые места распределились следующим образом:

1 место – Вологодский институт права и управления ФСИН России;

2 место – Академия ФСИН России;

3 место – Пермский институт ФСИН России.

Победителям и призерам были вручены почетные грамоты и кубки. Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов поблагодарил всех участников за упорную и бескомпромиссную борьбу, подчеркнув, что проведение таких соревнований вносит огромный вклад в популяризацию служебно-прикладных видов спорта, в привитие у молодежи уважения и гордости к отечественному спорту.

Волейбол – один из 11 служебно-прикладных видов спорта, включенных в программу Спартакиады ФСИН России. Также в нее входят: лыжная гонка, зимнее двоеборье, мини-футбол, самбо, дзюдо, стрельба из боевого оружия, рукопашный бой, плавание, легкоатлетический кросс, летний биатлон. Победители определятся как в личном зачете, так и в командном.