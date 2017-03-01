Новости Ночной хоккейной лиги: неожиданная победа «ВДВ-Рязани» над «Державой»

Счет вчерашнего поединка 3:1

Первый матч плей-офф не сулил интриги. «Держава» уверенно прошла весь сезон, лишь раз оступившись в матче со «Сталькомплектом». «Десантники», напротив, лишь в последнем матче вскочили в последний вагон уходящего поезда. И, хотя по факту «ВДВ-Рязань» заняла 11-е место, это ничего не меняло. Обе команды действовали в две пары защитников и три тройки нападения, хотя и «Держава» (Курбатов и Судаков) и «ВДВ-Рязань» и (Пономарёв) имели кадровый запас.

По словам пресс-секретаря НХЛ в Рязанской области Константина Куколева, матч начался с холодного душа для «десантников». Пас Тетерева броском в ближний угол использовал Халиуллин - 1:0. Второй матч подряд отличается руководитель команды «Держава». В ближний угол направлял шайбу Виталий Кузнецов, но Ериков не дал шанса. Халиуллин с неудобной руки едва не удвоил счёт - Гречишкин отразил блином.

Удалён Юрий Пронин за подножку на 9-й минуте. Нет моментов у «Державы». В равных составах хорошо бросает по воротам Станислав Шмаков. Ериков угрозу парирует, но вот идёт атака «в обратку» и Шмаков фолит. В большинстве хорошо справа заряжает Тетерев. В следующей атаке разряжает свою пушку Абрамов. Однако в равных составах допускают оплошность оборонцы «Державы» - Царёв перехватывает шайбу и отправляет её в рамку, неосмотрительно покинутую Ериковым - 1:1.

17-я минута, и Панфилов стреляет « в домик», но Гречишкина так не взять. И ещё удаление. Абрамов стреляет справа.

Во втором периоде бросок Михейкина. От синей стреляет Банный. Бросок Першина на 26-й минуте. Удалён Юрий Пронин. Ещё один бросок Першина. Выход один на один Кузнецова Виталия и не сумел переиграть он Ерикова. С неудобной руки атакует Олег Гаврик. Бросок Янина на входе в зону - на 32-й минуте. Пять против троих играет «Держава». В стойку попадает Тетерев от синей линии. Однако большое преимущество не реализовано.

В меньшинстве играет «Держава» в третьем периоде. Удалён Роман Абрамов. Большинство реализует Максим Морозов броском с «вершины» треугольника. Эта шайба придала дополнительные силы «десантникам». Они неправильно проводят смену и играют вчетвером. Но не замечают этого, а контролируют шайбу в зоне. Не нужен им пятый игрок. Жданов заряжает от синей линии - гол. Берёт тайм-аут «Держава». Один на один выходит Максим Морозов, но переиграть Ерикова не сумел. На 55-й минуте опасно стреляет Тетерев, но Гречишкин парирует шайбу блином.

Неожиданная победа «ВДВ-Рязани». Два периода посильней выглядела «Держава», но вот в третьем периоде «десантники» играли лучше и заслужили победу. Даже в последние минуты не смогла «Держава» устроить штурм. Теперь, вероятнее всего, «десантники» отправятся на четвертьфинал в Сасово играть против «Восхода СУ-2». «Держава» будет ждать соперника для матча за 9-е место.