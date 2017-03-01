4 марта в Спас-Клепиках Рязанской области состоится традиционный, 42-й по счету, Есенинский лыжный марафон

Всероссийский лыжный марафон памяти великого русского поэта Сергея Есенина, как и прежде, будет проведен на окраине районного центра, старт и финиш – на улице Комсомольской. В соревнованиях принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители из Москвы, Санкт-Петебурга, многих областей России.

В программе – две дистанции, 50 и 20 километров, стиль – свободный. Начало регистрации – в 9.00, общий старт – в 11.30. Лауреатов ждут памятные призы, презенты от спонсоров, все участники получат значки с символикой есенинского марафона.

Желательно заранее отправить предварительную заявку на электронную почту olimpKlep@mail.ru и оплатить стартовый взнос в 200 рублей. Реквизиты для оплаты, а также дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (49142) 2-63-31 (сектор молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Клепиковского района), а также в группе есенинского марафона «ВКонтакте».