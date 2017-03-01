Первенство Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов завершилось убедительной победой команды «Ока»

В итоге «Ока» одержала верх во всех матчах и стала абсолютной победительницей. Второе место у команды «Сапожок», третье – у «Ново-Рязанской ТЭЦ».

Лучшими игроками турнира признаны: Эдуард Соловьев («Проничи»), Анатолий Селифонов из «Атрона», Михаил Ахмедов («Апатит»), Андрей Ложкин («Клуб любителей футбола»), Станислав Зайцев («Ново-Рязанская ТЭЦ»), Виктор Титов («Сапожок») и Сергей Егорцев из «Оки».