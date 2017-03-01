В 65 школах Рязани действуют родительские патрули

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что в их составе более восемнадцати тысяч родителей (законных представителей). Члены родительских патрулей беседуют с детьми, следят за тем, как ребята проводят время на территории школьного двора, а в вечернее время смотрят, как дети соблюдают комендантский час. Кроме того, члены родительских патрулей помогают своевременно сообщать в органы правопорядка о совершаемых в районе школ правонарушениях. Положительный опыт работы родительских патрулей накоплен в школах №№17, 19/25, 31,45, 58, 59, 62,63, 68.