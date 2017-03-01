Рязанцев приглашают «В театр кукол – всей семьей!»

В областном центре отметят Международный день кукольника

19 марта в 12.00 в Рязанском театре кукол состоится праздник «В театр кукол – всей семьей!», приуроченный к Международному дню кукольника.

В этот день зрителей в гости ждут герои премьерного спектакля «Волк и семеро козлят», которые готовы в честь праздничного дня «запустить всех желающих в свой театральный огород»! Не пропустите! Ведь урожай у Мамы-козы – богатый: свежие мастер-классы, творческое общение с экологически чистыми артистами и куклами, театральные секреты «бывалых огородников», аппетитные подарки и, конечно, вкусное настроение, которое каждый сможет взять с собой на рассаду!

Только в свой праздник рязанские кукольники делятся со зрителями своими тайнами… И 19 марта они раскроют еще одну… Вы сможете не только увидеть музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят», но и понять, наконец, для чего Козе – баян!

А еще театр кукол также приглашает всех рязанцев принять участие во всероссийском флэш-мобе «Кукла в моем окне».

Акция «Кукла в моем окне» приурочена к Международному дню кукольника, который отмечается 21 марта, и проходит во многих городах России.

Чтобы стать участником конкурса, нужно взять любую куклу, самодельную, театральную либо покупную и выставить ее на подоконник с 1 по 19 марта.

Если у вас есть желание получить за участие в акции подарок от театра кукол, то регистрируйтесь в группах театра в социальных сетях и выкладывайте на стене или в специальном альбоме снимки из ваших домашних фотосессий «Кукла в МОЁМ окне». Победитель будет выбран 20 марта.