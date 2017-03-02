Состоялась встреча главы Рязанского региона Николая Любимова с секретарем Общественной палаты области Натальей Гришиной

В рамках состоявшейся сегодня встречи шла речь о совместной работе по улучшению социального самочувствия в Рязанской области и перспективах дальнейшего взаимодействия.

Николай Любимов отметил, что правительство области и Общественная палата региона работают на решение задач, которые поставил Президент России. «Это общие задачи, и вместе мы должны сделать так, чтобы все положительное в нашей совместной работе отразилось на жизни людей в Рязанской области», – сказал глава региона. Николай Любимов выразил надежду, что взаимодействие с Общественной палатой региона будет эффективным, послужит укреплению доверия граждан к власти.

Главное, чтобы люди чувствовали, что они нужны, о них заботятся, делается все необходимое для улучшения качества жизни в регионе, – сказал Николай Любимов.

Секретарь Общественной палаты области Наталья Гришина в свою очередь поблагодарила Николая Любимова за теплый прием и от лица членов Общественной палаты пожелала ему успехов в работе на посту главы региона. Наталья Гришина выразила уверенность в том, что конструктивное сотрудничество региональной Общественной палаты и правительства области будет способствовать качественному решению многих значимых для жителей области вопросов.

Источник: сайт правительства Рязанской области