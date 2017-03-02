В Рязанской области «ГАЗель» столкнулась с большегрузом

Погиб человек

ДТП произошло сегодня в Рязанском районе в 12.10 недалеко от поселка «Совхоз «Рязанский», сообщает сайт УМВД России по области. Здесь автомобиль «ГАЗель» столкнулся с грузовиком с полуприцепом. По информации ведомства, оба автомобиля следовали со стороны Москвы. Грузовик начал притормаживать, чтобы повернуть на автозаправку, в этот момент в него врезалась «ГАЗель». Водитель «ГАЗели» скончался на месте автоаварии.

В настоящее время личности участников ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.