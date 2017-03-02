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01.03.2017, 15:02
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Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовка

Это часть мер, которые будут приняты для укрепления транспортной дисциплины водителей

Тему обсуждали в рязанском управлении транспорта на совещании с коммерческими перевозчиками пассажиров.

Участники совещания говорили о допущенных в январе водителями нарушениях правил дорожного движения (ПДД), сообщается на сайте администрации Рязани.

На совещании руководителям автотранспортных предприятий было рекомендовано провести анализ допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и принять меры по недопущению их совершения в дальнейшем.

В частности, в качестве мер профилактики рекомендовано направлять водителей для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД, проводить внеочередные инструктажи с водительским составом по проверке знаний ПДД, а также направлять на профессиональную переподготовку по 20-часовой программе подготовки водителей.

В случае систематических нарушений ПДД руководителям предприятий рекомендовано привлекать виновных должностных лиц и водителей к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

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№ 37 (5324) от
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