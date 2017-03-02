В Рязанском музее истории ВДВ вспоминали о героях 6-й парашютно-десантной роты

Патриотическая акция «Иначе не могут Отчизны сыны…», посвященная подвигу воинов-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ проводится в Рязани ежегодно. Акцию организовали региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, центр военно-патриотического воспитания Рязанской области совместно с аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рязани, музей истории ВДВ и РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В Рязанском музее истории ВДВ героической 6-й роте посвящена экспозиция, в которой представлены карта-схема боя, личные вещи, документы, награды и фотографии бойцов. Участники патриотической акции возложили к портретам десантников алые гвоздики, собравшимся продемонстрировали фильм о подвиге 6-й роты.

В числе 22 погибших Героев России и Роман Соколов из Рязани. В 8-й рязанской школе, где он учился создали музей боевой славы, куда часто приходят родители Романа. А его дочь Дарья – курсант Рязанского воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

На акцию в музей ВДВ пришли десятиклассники рязанских школ №№ 62, 66, 67, 69, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда». Перед молодежью выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, заместитель начальника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Геннадий Новоселецкий, отец Героя России Романа Соколова – Владимир Тимофеевич, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Сергей Филатов.

Песни о десантниках 6-й роты исполнил ансамбль училища ВДВ «Крылатая пехота», руководителю которого Юлии Будариной в канун Дня защитника Отечества было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».