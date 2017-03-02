Житель Рязани за ночь обокрал три гаража

Злоумышленника задержали сотрудники полиции

Ночью в полицию обратился хозяин гаража, расположенного на окраине города, сообщает сайт УМВД России по области. Мужчина получил сигнал от датчика движения, который был установлен в автомобильном боксе. На место выехали сотрудники полиции и хозяин гаража.

У въезда в гаражный кооператив полицейские заметили автомобиль, выезжающий им навстречу. Авто остановили и осмотрели, однако ничего подозрительного в нем не нашли. В багажнике находились резиновые сапоги и рыболовные принадлежности. Водитель – 47-летний рязанец – рассказал, что оказался в гаражном кооперативе случайно, в темноте выбрав не тот поворот. Ворота гаража оказались запертыми, следов взлома не было. Полицейские пригласили хозяина гаража заглянуть в салон авто. Там мужчина обнаружил свои резиновые сапоги. В гараже обуви не обнаружилось, пропали другие вещи. Полицейские вызвали владельцев соседних гаражей, и те обнаружили, что из двух боксов пропали по 4 колеса. Вся «добыча» была сложена в одном из гаражей, там же было собрано оборудование из первого бокса, в котором побывал злоумышленник.

Оперативники уголовного розыска установили, что к хищениям причастен остановленный патрульными полицейскими автомобилист. У него обнаружили несколько ключей-«отмычек» и другие приспособления для открывания замков. Выяснилось, что в одном из гаражных боксов он собрал добычу из трех гаражей и позже планировал разом вывезти ее, поэтому, кроме сапог, в его машине ничего из похищенного не было.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.