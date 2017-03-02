С начала года в Рязанской области под колеса автомобилей попали 69 человек

В регионе в этом году произошло 64 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них 7 человек погибли и 62 получили травмы, сообщает сайт УМВД России по области. 22 ДТП произошли на пешеходных переходах. В них один человек погиб и 24 получили различные травмы.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более тысячи водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, выявили более двух тысяч недисциплинированных пешеходов.