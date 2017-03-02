Николай Любимов заявил о своем участии в праймериз по кандидату на выборы губернатора Рязанской области
Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области сообщил на расширенном заседании регионального политсовета партии «Единая Россия», которое состоялось 1 марта в Рязанской областной библиотеке им. Горького.
Николай Любимов напомнил собравшимся, что впереди – ответственная кампания по выборам губернатора области, и объявил, что будет в ней участвовать и, как кандидат «Единой России», пройдет предварительное голосование. Врио губернатора заявил, что рассчитывает на сотрудничество и взаимодействие с партийцами региона.
– С Рязанским региональным отделением я знаком пока только по многочисленным положительным отзывам. Надеюсь, что мы будем работать сплоченной командой, – сказал Николай Любимов.
Моя задача как главы региона – сделать все, чтобы выборы прошли на высоком уровне, легитимно и в строгом соответствии с законом, – подчеркнул Николай Любимов.
02 марта 2017