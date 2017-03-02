Посмотреть на котов и кошечек жители и гости Рязани могут на выставке-ярмарке «Коты. Март.»

Выставка открылась сегодня в АРТ-салоне «Палитра»

Нарисованные, валянные из шерсти, созданные из глины, бумажные котики – в экспозиции выставки-ярмарки «Коты. Март.». На выставке более 70 различных работ, созданных рязанскими авторами. Кот-рыботов, кот-моряк, веселые и грустные, мистические кошки понравятся всем без исключения посетителям выставки.

Особенно понравившиеся экспонаты выставки можно приобрести.

Выставка работает до 27 марта с 10.00 до 20.00 в АРТ-салоне «Палитра» по адресу: Первомайский проспект д.9. Вход свободный.