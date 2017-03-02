В Рязани «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию

1 марта в Рязанской областной библиотеке им. Горького прошло расширенное заседание регионального политсовета партии «Единая Россия». Главным вопросом повестки дня стало объявление процедуры предварительного голосования.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин напомнил, что в этом году в регионе состоятся выборы губернатора области. Кроме того, в 12 районах пройдут выборы в органы местного самоуправления – 55 кампаний по выборам глав городских и сельских поселений и 73 кампании по выборам депутатов представительных органов. В соответствии с уставом «Единой России» предварительное голосование является обязательной формой внутрипартийной деятельности.

По словам Фомина, 7 февраля 2017 года президиум генерального совета партии утвердил новое положение о предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата в губернаторы.

– Список участников формируется региональным политическим советом, при этом в список должно быть включено не менее двух кандидатур, – сообщил Аркадий Фомин.

Далее каждый участник предварительного голосования должен провести встречи не менее чем с половиной секретарей местных и первичных отделений партии. Окончательно кандидатура для последующего выдвижения на выборы будет определена большинством голосов на партийной конференции.

Весь процесс будет проходить с марта по июнь. Организацией и проведением предварительного голосования займется рабочая группа, состав которой был утвержден на заседании. В нее вошли девять человек во главе с Аркадием Фоминым.

Что касается предварительного голосования на выборах в органы местного самоуправления, его организацией займутся местные политсоветы. Им рекомендовано проводить процедуру по наиболее открытым для избирателей моделям – первой либо второй. Выбор, по какой именно, они должны сделать до 12 марта.