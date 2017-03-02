В Рязанском «Политехе» участники межрегиональной конференции говорили о передовых технологиях в машиностроении

Здесь прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Машиностроение: передовые технологии и инновации». В ее работе приняли участие преподаватели и студенты рязанского вуза, руководители крупных промышленных предприятий Рязани, Тулы и других регионов страны.

Открыл конференцию директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог. Он проинформировал собравшихся о новациях в подготовке инженерных кадров, но при этом заметил, что в этом вопросе необходима поддержка работодателей, которые в этом заинтересованы.

– Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета готовит инженеров не только в области машиностроения, но и для других отраслей, – сказал министр промышленности, инновационных и информационных технологий области Игорь Авдеев. – В вузе ведется серьезная научная работа, которая даст новый импульс в развитии машиностроения.

На конференции выступили директор ПАО «Завод «Красное знамя» Алексей Рощин, заместитель министра труда и занятости области Александр Четоркин, начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации г. Рязани Виталий Ларин и многие другие.

По итогам конференции принята резолюция, где одобрен опыт работы Рязанского «Политеха» по подготовке инженерных кадров для экономики региона.