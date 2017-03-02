В Рязани стартовали Всероссийские соревнования на Кубок министра МЧС России по пожарно-спасательному спорту

В зимнем манеже пожарно-спасательного спорта Рязанской области начались Всероссийские соревнования на Кубок министра МЧС России и первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту. В состязаниях принимают участие спортсмены из 12 регионов страны, а также 12 команд специальных управлений федеральной противопожарной службы. Всего за звание чемпионов борются более 350 участников. Они соревнуются по трем дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице, подъем по трехколенной лестнице, преодоление полосы препятствий.

Во время торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовали заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов, заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, президент общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта» Сергей Кудинов и другие гости. Владлен Аксенов вручил медали наиболее отличившимся сотрудникам федеральной противопожарной службы. За высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий обрушения жилого дома в Рязани в Осеннем переулке, награды получили Алексей Тюменев и министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов.

Сегодня в манеже состоялись полуфинальные и финальные забеги со штурмовой лестницей. Участникам нужно было не только пробежать с лестницей-штурмовкой около 30 метров, но и забраться с помощью нее в окно четвертого этажа. По итогам состязания чемпионом России в этой дисциплине стал Дмитрий Поляков. Он выступал за команду Московской области.

Подведение итогов и торжественное закрытие соревнований состоится 2 марта в 16.30.