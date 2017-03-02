Лучшие юные спортсмены Рязанской области удостоены именных губернаторских стипендий

В региональном правительстве сегодня наградили 40 воспитанников спортшкол области. Это ребята, на счету которых уже есть определенные спортивные достижения, победы и призовые места на соревнованиях регионального, всероссийского и даже международного уровней. За эти успехи юноши и девушки удостоены специальных губернаторских стипендий, которые вручаются одаренным подросткам, имеющим высокие спортивные результаты.

Свидетельства о присвоении стипендий губернатора юным спортсменам вручил глава региона Николай Любимов. В числе получивших награды – ребята, которые занимаются как олимпийскими и не олимпийскими видами спорта. Это тхэквондисты, гребцы, дзюдоисты, боксеры, девушки-гимнастки, а также ребята, занимающиеся стрельбой из лука, джиу-джитсу, кикбоксингом, пауэрлифтингом.

Поздравляя юных спортсменов, Николай Любимов назвал их талантливыми и целеустремленными людьми, способными многого достичь.

– Вам знаком вкус спортивного азарта, вы знаете, что такое состязания самого различного спортивного уровня и высокого ранга. Это большое напряжение и огромная ответственность, потому что вы защищаете честь своего региона и своей страны. Уверен, что спорт означает для вас не только стремление добиться высоких результатов, но и является значимой частью вашей жизни, – сказал, обращаясь к стипендиатам, глава региона.

Николай Любимов напомнил, что в области создана хорошая спортивная инфраструктура; у рязанской молодежи есть возможность тренироваться в современных физкультурно-спортивных комплексах, на стадионах и спортплощадках, выезжать на турниры разного уровня, пробовать свои силы, профессионально расти.

– Мы обязательно будем продолжать работу по улучшению физкультурно-спортивной базы области, будем строить современные стадионы и спорткомплексы, площадки во дворах, обновлять уже действующие объекты спортивной инфраструктуры, чтобы у жителей области были созданы достойные условия для занятий спортом, – заверил спортсменов, их родителей и тренеров Николай Любимов.