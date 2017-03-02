Финансисты и общественники рассмотрели и одобрили Бюджетный прогноз Рязанской области на долгосрочный период до 2030 года

В работе заседания Общественного совета при министерстве финансов региона приняли участие представители министерства финансов области, высших учебных заведений, учреждений банковского сектора, молодежного Правительства региона, общественных организаций.

На заседании был рассмотрен и одобрен проект Бюджетного прогноза Рязанской области на долгосрочный период до 2030 года. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся обновления сведений в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также вопросы финансирования мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений.

Источник: сайт правительства Рязанской области