Последняя проверка

Творческие мастерские «Текст. Генеральная читка»

Театр на Соборной, 14 – 19 февраля

Если на репетицию для консультации приглашается кот породы сфинкс, и его по очереди радостно гладят драматург с котиком на футболочке, режиссер и актеры… Если в театр с утра спешат режиссеры из Москвы, Тбилиси и Луганска, драматурги из Москвы и Екатеринбурга, а потом и критики из Москвы и Петербурга… Если даже колоритный повар театра надевает праздничный наряд – значит, происходит что-то интересное.

Лаборатории в Театре для детей и молодежи на Соборной при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей РФ проводятся ежегодно, только их тематика и состав участников меняются. Для художественного руководителя театра и проекта Марины Есениной важно, чтобы артисты работали с разными режиссерами. Экстремальные «лабораторные» условия – прекрасный тренинг для труппы, к тому же лучшие эскизы впоследствии превращаются в полноценные спектакли.

В год 80-летия театра творческие мастерские обрели международный статус, а их темой стали новые, еще не опубликованные пьесы. Для авторов это возможность, сотрудничая с режиссерами и артистами на стадии создания эскизов, «проверить» тексты, внести последние поправки перед печатью и рассылкой театрам. А также выслушать мнение ведущего лаборатории гуру детской драматургии Михаила Бартенева (Москва), критиков и публики. Авторы всех трех пьес – дамы из Екатеринбурга, ученицы драматурга Николая Коляды разных лет.

«Гадкий котенок» – пьеса Анны Богачевой, самой опытной из драматургов февральской лаборатории. Замысел возник после наблюдений за котом-сфинксом, живущим в деревне: настолько странно он смотрелся в сельской среде. В пьесе Богачевой кота купила городская семья для получения прибыли от разведения, но когда тот подрос, выявили «брак», загиб хвоста. Хозяйка отвезла сфинкса в деревню, где он постепенно завоевал сердца всех обитателей двора: бабушки, коровы, приходящей кошки и даже мышки! Но внезапно загиб хвоста объявили признаком породы, и хозяйка пожелала вернуть ставшего бесценным питомца...

У Татьяны Дремовой, режиссера Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева, когда-то был кот-сфинкс. И любовь к нему отразилась на интонации эскиза – доброй, «теплой», часто веселой. На сцене был замечательный актерский ансамбль, опытные артисты с видимым удовольствием вживались в характерные роли животных.

…Если страшилка, рассказанная в детской компании, вдруг становится страшной явью для всех, кто ее слышал, значит, вы обидели рассказчика… Но пока вы это поймете, надо пройти сложный путь и узнать: куда исчезли все папы? Пьесу «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом» написали Ирина Васьковская и Дарья Уткина.

Эскиз по ней ставил московский режиссер Михаил Егоров, который уже принимал участие в мастерских Театра на Соборной: в результате в репертуаре появился спектакль «Я не вернусь» по сценарию Ярославы Пулинович. В «Как спасти папу…» маленьких девочек играли актрисы разного возраста и даже один актер. Выходя на сцену, артисты представлялись: «Я такой-то (такая-то), играю девочку 7 лет», вызывая смех в зале (как и было задумано). Но самая большая удача эскиза – неожиданная «жуткая» концовка, закольцовывающая историю…

Пьеса «Рыба и шоколад» Полины Бородиной – о любви девочки-балерины из хореографической школы-интерната и мальчика из спецшколы для трудных детей. Случайное знакомство на «Ромео и Джульетте», оставленный девушкой и найденный юношей смартфон... Героиня ради общения с любимым нарушает жесткие правила дисциплины, что в итоге приводит к краху балетной карьеры. Юношу первое чувство сильно меняет, хотя и не сразу. Кто же эти ребята: новые «веронские влюбленные» или несовместимые «рыба и шоколад», как заявляет сама девушка?

Вахтанг Николава, режиссер Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, для своего эскиза взял только ключевые, на его взгляд, сцены. Сделал акцент на том, что волновало его самого, где-то предложил свою трактовку событий, мотивацию поступков. Исследовал внутренний конфликт юноши, когда привычные обман и жестокость сталкиваются с нежными чувствами.

Обсуждение в фойе проходило после каждого эскиза, чтобы младшие школьники могли высказать свое мнение, послушать авторов и покинуть театр (третий эскиз, «Рыба и шоколад», имел возрастные ограничения). Дети активно включались в обсуждение и отвечали на вопросы.

А завершил работу мастерских «круглый стол», в работе которого приняли участие критики из Москвы и Санкт-Петербурга: главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ Алексей Гончаренко и редактор «Петербургского театрального журнала» Оксана Кушляева. Их анализ представленных эскизов и выступление драматурга Михаила Бартенева вызвали большой интерес. В оживленную дискуссию включились все: зрители-подростки, рязанские театральные деятели, журналисты и блогеры, педагоги…

Как всегда, отмечался высокий профессиональный уровень труппы Театра на Соборной, способность импровизировать – и работать с раннего утра до позднего вечера. Так что зрители вправе ожидать от соборян ярких премьер и сюрпризов на следующих творческих мастерских.