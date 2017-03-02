Последняя проверка

Областная общественно-политическая газета
02:34 МСК
Четверг
02 марта 2017 года
№ 37 (5324)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Житель Рязани за ночь обокрал три гаража В домах по ряду улиц Рязани отключили холодную воду. Временно Финансисты и общественники рассмотрели и одобрили Бюджетный прогноз Рязанской области на долгосрочный период до 2030 годаВ Рязанском музее истории ВДВ вспоминали о героях 6-й парашютно-десантной роты Два жителя Рязанской области организовали сеть по распространению наркотиков В Рязанской области «ГАЗель» столкнулась с большегрузом В Рязани завершилась Спартакиада ФСИН России по волейболу среди ведомственных образовательных организаций В Рязани «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию Рязанцев приглашают «В театр кукол – всей семьей!»На первенстве федерации тхэквондо (МТФ) России юные рязанские спортсмены завоевали бронзовые награды 4 марта в Спас-Клепиках Рязанской области состоится традиционный, 42-й по счету, Есенинский лыжный марафон Николай Любимов заявил о своем участии в праймериз по кандидату на выборы губернатора Рязанской области5 человек пострадали в 4-х ДТП в Рязанской области В Рязанском «Политехе» участники межрегиональной конференции говорили о передовых технологиях в машиностроении С начала года в Рязанской области под колеса автомобилей попали 69 человек Посмотреть на котов и кошечек жители и гости Рязани могут на выставке-ярмарке «Коты. Март.» Состоялась встреча главы Рязанского региона Николая Любимова с секретарем Общественной палаты области Натальей ГришинойВ Рязани стартовали Всероссийские соревнования на Кубок министра МЧС России по пожарно-спасательному спорту Первенство Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов завершилось убедительной победой команды «Ока» За ночь с улиц Рязани вывезли 389 кубометров снега В Рязанской области внесены изменения в региональную программу «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»Лучшие юные спортсмены Рязанской области удостоены именных губернаторских стипендий Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовкаВ 65 школах Рязани действуют родительские патрулиНовости Ночной хоккейной лиги: неожиданная победа «ВДВ-Рязани» над «Державой»
Главная страница / Новости Рязани и области
02.03.2017
Просмотров: 67
Выпуск № 37 (5324) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Последняя проверка

Творческие мастерские «Текст. Генеральная читка»
Автор фото: Елена Коренева | Последняя проверка
Фото автора.

Театр на Соборной, 14 – 19 февраля

Если на репетицию для консультации приглашается кот породы сфинкс, и его по очереди радостно гладят драматург с котиком на футболочке, режиссер и актеры… Если в театр с утра спешат режиссеры из Москвы, Тбилиси и Луганска, драматурги из Москвы и Екатеринбурга, а потом и критики из Москвы и Петербурга… Если даже колоритный повар театра надевает праздничный наряд – значит, происходит что-то интересное.

Лаборатории в Театре для детей и молодежи на Соборной при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей РФ проводятся ежегодно, только их тематика и состав участников меняются. Для художественного руководителя театра и проекта Марины Есениной важно, чтобы артисты работали с разными режиссерами. Экстремальные «лабораторные» условия – прекрасный тренинг для труппы, к тому же лучшие эскизы впоследствии превращаются в полноценные спектакли.

В год 80-летия театра творческие мастерские обрели международный статус, а их темой стали новые, еще не опубликованные пьесы. Для авторов это возможность, сотрудничая с режиссерами и артистами на стадии создания эскизов, «проверить» тексты, внести последние поправки перед печатью и рассылкой театрам. А также выслушать мнение ведущего лаборатории гуру детской драматургии Михаила Бартенева (Москва), критиков и публики. Авторы всех трех пьес – дамы из Екатеринбурга, ученицы драматурга Николая Коляды разных лет.

«Гадкий котенок» – пьеса Анны Богачевой, самой опытной из драматургов февральской лаборатории. Замысел возник после наблюдений за котом-сфинксом, живущим в деревне: настолько странно он смотрелся в сельской среде. В пьесе Богачевой кота купила городская семья для получения прибыли от разведения, но когда тот подрос, выявили «брак», загиб хвоста. Хозяйка отвезла сфинкса в деревню, где он постепенно завоевал сердца всех обитателей двора: бабушки, коровы, приходящей кошки и даже мышки! Но внезапно загиб хвоста объявили признаком породы, и хозяйка пожелала вернуть ставшего бесценным питомца...

У Татьяны Дремовой, режиссера Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева, когда-то был кот-сфинкс. И любовь к нему отразилась на интонации эскиза – доброй, «теплой», часто веселой. На сцене был замечательный актерский ансамбль, опытные артисты с видимым удовольствием вживались в характерные роли животных.

…Если страшилка, рассказанная в детской компании, вдруг становится страшной явью для всех, кто ее слышал, значит, вы обидели рассказчика… Но пока вы это поймете, надо пройти сложный путь и узнать: куда исчезли все папы? Пьесу «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом» написали Ирина Васьковская и Дарья Уткина.

Эскиз по ней ставил московский режиссер Михаил Егоров, который уже принимал участие в мастерских Театра на Соборной: в результате в репертуаре появился спектакль «Я не вернусь» по сценарию Ярославы Пулинович. В «Как спасти папу…» маленьких девочек играли актрисы разного возраста и даже один актер. Выходя на сцену, артисты представлялись: «Я такой-то (такая-то), играю девочку 7 лет», вызывая смех в зале (как и было задумано). Но самая большая удача эскиза – неожиданная «жуткая» концовка, закольцовывающая историю…

Пьеса «Рыба и шоколад» Полины Бородиной – о любви девочки-балерины из хореографической школы-интерната и мальчика из спецшколы для трудных детей. Случайное знакомство на «Ромео и Джульетте», оставленный девушкой и найденный юношей смартфон... Героиня ради общения с любимым нарушает жесткие правила дисциплины, что в итоге приводит к краху балетной карьеры. Юношу первое чувство сильно меняет, хотя и не сразу. Кто же эти ребята: новые «веронские влюбленные» или несовместимые «рыба и шоколад», как заявляет сама девушка?

Вахтанг Николава, режиссер Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, для своего эскиза взял только ключевые, на его взгляд, сцены. Сделал акцент на том, что волновало его самого, где-то предложил свою трактовку событий, мотивацию поступков. Исследовал внутренний конфликт юноши, когда привычные обман и жестокость сталкиваются с нежными чувствами.

Обсуждение в фойе проходило после каждого эскиза, чтобы младшие школьники могли высказать свое мнение, послушать авторов и покинуть театр (третий эскиз, «Рыба и шоколад», имел возрастные ограничения). Дети активно включались в обсуждение и отвечали на вопросы.

А завершил работу мастерских «круглый стол», в работе которого приняли участие критики из Москвы и Санкт-Петербурга: главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ Алексей Гончаренко и редактор «Петербургского театрального журнала» Оксана Кушляева. Их анализ представленных эскизов и выступление драматурга Михаила Бартенева вызвали большой интерес. В оживленную дискуссию включились все: зрители-подростки, рязанские театральные деятели, журналисты и блогеры, педагоги…

Как всегда, отмечался высокий профессиональный уровень труппы Театра на Соборной, способность импровизировать – и работать с раннего утра до позднего вечера. Так что зрители вправе ожидать от соборян ярких премьер и сюрпризов на следующих творческих мастерских.

Статья опубликована в номере 37 (5324) от 02 марта 2017 года
Чего не хватает рязанским дорогам?
Светлана Максимова
Простота, добро и правда
Коллеги по перу поздравили члена Союза писателей России Владимира Белова с 70-летием
Вероника Шелякина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Быстрее, выше, сильнее
Юные рязанские спортсмены подают большие надежды
Людмила Иванова
Общество
На выборы предложат самых достойных
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Задачи общие
Состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бюджетные перспективы
В регионе обсуждают проект бюджетного прогноза до 2030 года
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Силу и ловкость
проявляют участники всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
Вероника Шелякина
Память
Ушедшие в бессмертие
В Рязанском музее истории ВДВ вспоминали о десантниках 6-й роты
Вячеслав Астафьев
Общество
Сообщество активных
Городская ветеранская организация объединяет тех, чья жизнь наполнена высоким смыслом
Валентина Севостьянова
Общество
Звездный поход
Его участники оставили добрый след в 84 селах области
Анна Добролежа
Общество
Шелководы средней полосы
Современная наука способна рождать самые фантастические технологии
Михаил Скрипников
Персона
Педагог и директор на все времена
Людмиле Петровне Журавлевой в эти дни исполнилось бы 80 лет
Авторская колонка
Чего не хватает рязанским дорогам?
Светлана Максимова
Культура
Литературный поединок
В Рязанской областной детской библиотеке провели турнир для знатоков пушкинских сказок
Ольга Драган
Общество
«Эмигрант»
Историческая повесть под таким названием рассказывает об И.А. Ильине
Валентина Севостьянова
Общество
Поэтам и полицмейстерам
В областном центре увековечат память о земляках
Светлана Максимова
№ 37 (5324) от
02 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Быстрее, выше, сильнее
Юные рязанские спортсмены подают большие надежды
На выборы предложат самых достойных
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе
Задачи общие
Состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области
Бюджетные перспективы
В регионе обсуждают проект бюджетного прогноза до 2030 года
Силу и ловкость
проявляют участники всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили
2. На Масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час
3. Возможности развития
4. В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк
5. В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
6. На Губернском балу в Рязани впервые прошел показ мод
7. Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
8. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
9. В спортшколе «Родной край – спорт» прошел XXIII Открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане
10. Житель Рязани за ночь обокрал три гаража
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанские ведомости, 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru