Коллеги по перу поздравили члена Союза писателей России Владимира Белова с 70-летием

Вышла в свет девятая поэтическая книга члена Союза писателей России Владимира Белова «Небесный венец». В ней собраны стихи, написанные за последние годы. В поэтической форме автор проникновенно рассказывает о времени, о себе и окружающих близких людях и друзьях. Совсем недавно Владимир Леонидович отметил 70-летие. Творческий вечер, посвященный этой дате, состоялся в областной библиотеке имени Горького.

В.Л. Белов родился в станице Сакмара Оренбургской области, окончил педагогический институт по специальности «русский язык и литература». Преподавал в сельской школе. С 1971 года живет в Рязани, где более четверти века прослужил в органах милиции. Владимир Леонидович – подполковник милиции в отставке.

С 70-летием его пришли поздравить директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, коллеги по перу, ответственный секретарь регионального отделения Союза писателей России Раиса Купавская, доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова, педагоги и ученики школ, с которыми Владимир Белов активно сотрудничает, проводя литературные уроки, презентации своих книг.

– «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды», – говорил в свое время Лев Николаевич Толстой. На мой взгляд, простота, добро и правда присущи Владимиру Леонидовичу и как человеку, и как поэту. Его книга «Берестяной храм», за которую он был удостоен премии Рязанской области имени Я.П. Полонского в области литературы, – одна из моих любимых. Именно в ней автору удалось выразить суть России. Потому что берестяной храм, соединяющий в себе природное начало и православную веру, лучше всего передает отношение к Родине, – считает доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова. – Названия книг Владимира Белова очень выразительны: «Лунопись», «Любовь осенняя», «Присуха», «Земные небеса» и не перестают радовать нас.

Теплые слова поздравлений прозвучали от участников литературного объединения «Родники» Шиловского района, которым Владимир Белов руководит уже много лет. Александр Костенко и Лидия Жулай исполнили на вечере песни на стихи Владимира Белова.