Литературный поединок

В Рязанской областной детской библиотеке провели турнир для знатоков пушкинских сказок

В региональном конкурсе-турнире знатоков сказок А.С. Пушкина среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Мимо острова Буяна» принимали участие воспитанники Рязанской школы-интерната, Костинской школы-интерната, Скопинской школы-интерната, школ №№ 10 и 23.

Турнир оказался очень насыщенным, дети не только соревновались в знаниях, но и показали свои таланты, с интересом посмотрели на творческие находки сверстников, а кое-кто был рад случаю покрасоваться в сложных и элегантных костюмах «пушкинской эпохи» либо примерить на себя облик сказочных персонажей великого поэта.

Много заданий было посвящено сценическим и творческим номерам. Так, каждая команда-участница подготовила визитку, и уже в минуты открытия турнира все присутствующие увидели Балду и золотую рыбку, шамаханскую царицу и, конечно, самого Пушкина, который не раз продекламировал свои стихи. Дети показывали заранее подготовленные номера («домашнее задание»). А еще школьники, по заданию ведущей, представляли «живые картины» – небольшие пантомимы, в которых присутствующие должны были узнать сказочные сюжеты.

Заданий, связанных с эрудицией, было достаточно – дети отвечали письменно на вопросы, посвященные окружению Пушкина (всей командой пытались сообразить, как пишется фамилия Кюхельбекера), угадывали значения старославянизмов, сопоставляли загадки и «созвучные» им сказки.

Турнир превратился в занимательный, познавательный праздник, который самим детям принес много радости, позитива, энергии, подарил новую уверенность в себе, приобщил в их глазах классику к их же собственной жизни.

Жюри, представленное сотрудниками областной детской библиотеки, долго не могло определиться, кому из участников какое место присудить, потому что каждая из пяти команд была яркой, находчивой и неравнодушной. И все-таки первое место присудили команде школы № 10, а каждый школьник-участник получил и сладкий подарок, и персональный.