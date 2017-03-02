Историческая повесть под таким названием рассказывает об И.А. Ильине

Автор книги – член Союза российских писателей и Союза журналистов России Анатолий Говоров – открыл в своем произведении малоизвестную страницу истории.

Речь в ней идет о философе, мыслителе Иване Александровиче Ильине. Немногие знают, что усадьба помещиков Ильиных находилась недалеко от села Большие Поляны Старожиловского района. Здесь, в родовом имении Ильиных, когда-то отдыхал, набирался сил, изучал научные труды будущий философ. Именно здесь Ильин знакомился с работами Платона, оказавшего существенное влияние на формирование его политических взглядов.

Личность И.А. Ильина неоднозначна. Это сложная и противоречивая фигура. В советское время к нему относились как к враждебно настроенному по отношению к советской власти представителю русской эмиграции. В постсоветский период И.А. Ильин, его труды оказались в центре общественного внимания. В Россию вернулось его научное наследие, и сейчас он один из самых цитируемых русских мыслителей ХХ века.

Автор книги знакомит читателей с некоторыми работами Ивана Александровича Ильина, его чертами характера, с отношениями философа с белой эмиграцией, размышлениями о судьбах Родины.

«Эмигрант» – не первая книга Анатолия Говорова. Она интересна размышлениями о жизни, о сущности и своеобразии русской культуры, о православии, государстве, человеческих взаимоотношениях.