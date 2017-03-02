Поэтам и полицмейстерам

В областном центре увековечат память о земляках

Две мемориальные доски в ближайшее время появятся на фасадах домов №13 и №11/63 по улице Соборной в Рязани. Одна из них будет установлена по инициативе группы граждан и за их же счет. Мемориальная доска сообщит рязанцам о том, что в 1920 годы в доме №13 жил поэт Вениамин Моисеевич Кисин, создатель Рязанского отделения Всероссийского союза поэтов. С предложением установить вторую доску в Рязанскую городскую Думу обратилось управление Министерства внутренних дел России по Рязанской области. Она будет посвящена полицмейстеру Георгию Константиновичу Хорото, который при наведении общественного порядка в 1906 году был убит возле дома №11/63. Большинством голосов депутаты поддержали обе инициативы. Против установки мемориальной доски Г.К. Хорото проголосовали члены фракции политической партии КПРФ.