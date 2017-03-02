Областная общественно-политическая газета
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02 марта 2017 года
№ 37 (5324)
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02.03.2017
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Выпуск № 37 (5324) |
Третья полоса
Персона
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Педагог и директор на все времена

Людмиле Петровне Журавлевой в эти дни исполнилось бы 80 лет
Педагог и директор на все времена

Четверть века она была директором школы № 8 г. Рязани, отдав перед этим немало лет учительскому труду. Несомненно, она была творческим, увлеченным педагогом, и я могу говорить об этом наверняка, потому что сама когда-то училась в восьмой школе, и классная руководительница параллельного класса (эта была преподаватель химии Людмила Петровна Журавлева) постоянно водила своих детей на экскурсии и в походы, приглашая туда и нас.

После окончания вуза я стала сначала вожатой, а потом учительницей рус­ского языка и литературы в той же восьмой школе, и Людмила Петровна уже в качестве директора очень поддерживала меня. Помню, мы с детьми организовали «Литературную гостиную»… Она все сделала для ее уюта (купила нам самовар, чайные приборы, скатерть) и, конечно, для того, чтобы у нас в гостиной было интересно. Приходила к нам на заседания, выступала (у нее была правильная красивая речь), читала стихи… Любила Есенина. Может быть, и поэтому мы уделяли изучению творчества нашего писателя-земляка особенное внимание: у нас проходили уроки есениноведения…

Директором школы Людмила Петровна стала в 1981 году. Никто тогда не знал, какие предстоят времена и трудности. Но она всегда работала с полной отдачей. Сколько новых и интересных традиций, к сожалению, утерянных со временем, появилось в школе благодаря ей. Это конкурсы политической песни «Алая гвоздика» и «Слово о профессии», юмористический фестиваль «Первое апреля», выступления школьной агитбригады. Вспоминаются пятые трудовые четверти в лагере труда и отдыха «Ровесник», поездки в Солотчинский детский дом, в подшефную Чучковскую школу… Наше учебное заведение, носящее имя ее ученика Героя России Романа Соколова, одним из первых в стране получило звание «Школа года». Можно сказать, она была педагогом и директором на все времена.

Самое главное, что коллеги, ученики и их родители безмерно уважали Людмилу Петровну и ценили: за честность, принципиальность, готовность ободрить начинающего педагога и простить провинившегося ученика. Она не могла долго на кого-то сердиться, не помнила обид и всегда вставала на защиту учителей.

Помню торжество в честь 50-летия школы во Дворце молодежи осенью 2006 года. Зал был полон учениками, бывшими и настоящими, родителями, учителями. И когда на сцену поднялась Людмила Петровна, к тому времени, к огромному сожалению, уже не работавшая в школе, зал взорвался аплодисментами, которые очень долго не смолкали…

Многие ученики Людмилы Петровны пошли по ее стезе и по сей день трудятся в школе, ставшей и для них, как и для нее, родной, совершенствуя традиции, заложенные ею – заслуженным учителем России.

 

Надежда Николаевна Ерошина,
отличник народного просвещения

Статья опубликована в номере 37 (5324) от 02 марта 2017 года
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