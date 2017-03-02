Чего не хватает рязанским дорогам?

Каждый год весной у любителей посетовать на то, как «все плохо», неизменно появляется отличный повод пожаловаться на окружающую действительность. Этот повод – наши городские дороги и тротуары. Настала и моя очередь удивляться и негодовать. Кому как не нам, журналистам, знать, сколько средств и сил вкладывалось и продолжает вкладываться в рязанские дороги, и что – «воз и ныне там»? Только в прошлом ремонтно-строительном сезоне на дороги областного центра были выделены многочисленные миллионы рублей. Помнится, экс-губернатор Олег Ковалев, обращаясь к городскому руководству, сказал, что если и после этого в городе будут проблемы с качеством дорог, то…

Пришла весна, и как будто не было прошлогодней масштабной дорожной кампании. Обычно мне не свойственно огульно ругать дорожников и тех, кто ответственен за состояние наших тротуаров и дорог. Стараюсь вникнуть во все нюансы, разобраться, понять причины… Согласитесь, нельзя же думать, что кто-то нарочно плохо делает свою работу. Скорее всего, есть какие-то обстоятельства «непреодолимой силы», не позволяющие раз и навсегда забыть о том, что в России две беды. В попытке определить их мы подготовили в прошлом году большое интервью с бывшим заместителем председателя областного правительства, курирующим тогда дорожную тему, Шаукатом Ахметовым. Материал под названием «Вся правда о дорогах», опубликованный 31 марта 2016 года, многое объяснял. Да, почти стопроцентный уровень износа почти ста процентов городских дорог, да, хроническое недофинансирование отрасли даже при таких, казалось бы, внушительных денежных объемах, выделяемых на дороги в последние годы, да, потребность не ремонтировать, а полностью реконструировать городские транспортные артерии – все так. Но почему отремонтированные участки не могут пережить зиму?

Если в прошлом году, отвечая на этот же вопрос, представители дорожной отрасли ссылались на экстремальные погодные условия зимы 2015-2016 годов, когда было слишком много «переходов через ноль», то есть заморозки постоянно чередовались с оттепелью, то зима 2016-2017 годов выдалась на редкость стабильной, морозной, снежной. И вот приведенная в порядок проезжая часть улицы Зубковой вновь встречает автолюбителей скрытыми под водой растаявшего снега глубокими ямами… Так же, как и раньше, окатывают с ног до головы прохожих проезжающие через глубокие лужи автомобили на дамбе на улице Новоселов, на улице Горького и многих других улицах областного центра. Понятно, что, «как только позволят погодные условия», подрядчики, некачественно выполнившие работу, приступят к устранению недоделок. Но почему горожане снова должны терпеть этот, мягко говоря, дискомфорт, рисковать целостностью автомобилей? Откуда при таких условиях возьмется взаимопонимание у горожан, дорожных служб и исполнительной власти?

Не могу не сказать о тротуарах. Какими могут быть причины у коммунальных служб – муниципальных и частных – для того, чтобы ТАК содержать городские тротуары, как в этом году, остается только догадываться. Недавние четыре праздничных дня я провела в городе, много исходила пешком по центру Рязани и не только. В эти последние февральские дни злополучных переходов через ноль было, увы, множество. Но я не встретила ни одного представителя коммунальной сферы, который хотя бы присыпал песком обледенелые, бугристые пешеходные дорожки, передвигаться по которым впору в скалолазных «кошках».

Нет, что бы ни говорили, я не верю ни в какие обстоятельства, условия, «видите ли, понимаете ли». Все, ну или почти все, определяет человек, личность, конкретный руководитель конкретного предприятия, ответственного за свой участок работы. И у меня есть тому подтверждения. Раз в неделю по дороге в легкоатлетический манеж «Юность» я прохожу мимо строительной площадки на улице 2-я Линия. С января здесь ведутся подготовительные работы – сначала сносили старое, ветхое жилье, теперь роют котлован. Постоянно работает крупная строительная техника. Стройплощадка размещена вдоль пешеходного тротуара. Когда бы я ни шла, здесь всегда присутствуют рабочие строительной компании, которые то колют лед, то чистят снег, то убирают грязь, занесенную колесами выезжающей с площадки техники. Это чуть ли не самый благоустроенный тротуар на всей улице. Уважает компания и себя, и горожан. Пожалуй, именно только уважения не хватает в нашем городе для того, чтобы ходить и ездить в Рязани было приятно и безопасно.