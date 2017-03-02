Задачи общие

Состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области

Николая Любимова с секретарем региональной Общественной палаты Натальей Гришиной

В рамках встречи шла речь о совместной работе по улучшению социального самочувствия в Рязанской области и перспективах дальнейшего взаимодействия.

Глава региона Николай Любимов отметил, что правительство Рязанской области и Общественная палата региона работают на решение задач, которые поставил Президент России. «Это общие задачи, и вместе мы должны сделать так, чтобы все положительное в нашей совместной работе отразилось на жизни людей в Рязанской области». Николай Любимов выразил надежду, что взаимодействие с Общественной палатой региона будет эффективным, послужит укреплению доверия граждан к власти. «Главное, чтобы люди чувствовали, что они нужны, о них заботятся, делается все необходимое для улучшения качества жизни в регионе», – сказал Николай Любимов.

Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина в свою очередь поблагодарила Николая Любимова за теплый прием и от лица членов Общественной палаты пожелала ему успехов в работе на посту главы региона. Наталья Гришина выразила уверенность в том, что конструктивное сотрудничество региональной Общественной палаты и Правительства области будет способствовать качественному решению многих значимых для жителей области вопросов.