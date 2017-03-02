Задачи общие

Областная общественно-политическая газета
02:34 МСК
Четверг
02 марта 2017 года
№ 37 (5324)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области внесены изменения в региональную программу «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»В Рязанском музее истории ВДВ вспоминали о героях 6-й парашютно-десантной роты Лучшие юные спортсмены Рязанской области удостоены именных губернаторских стипендий Новости Ночной хоккейной лиги: неожиданная победа «ВДВ-Рязани» над «Державой»Рязанцев приглашают «В театр кукол – всей семьей!»Водителей рязанских маршруток ждет сдача теоретического экзамена в ГИБДД и профпереподготовкаФинансисты и общественники рассмотрели и одобрили Бюджетный прогноз Рязанской области на долгосрочный период до 2030 годаВ 65 школах Рязани действуют родительские патрулиНа первенстве федерации тхэквондо (МТФ) России юные рязанские спортсмены завоевали бронзовые награды Состоялась встреча главы Рязанского региона Николая Любимова с секретарем Общественной палаты области Натальей ГришинойПосмотреть на котов и кошечек жители и гости Рязани могут на выставке-ярмарке «Коты. Март.» В Рязани «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию В Рязани завершилась Спартакиада ФСИН России по волейболу среди ведомственных образовательных организаций Первенство Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов завершилось убедительной победой команды «Ока» В Рязанской области «ГАЗель» столкнулась с большегрузом В домах по ряду улиц Рязани отключили холодную воду. Временно Николай Любимов заявил о своем участии в праймериз по кандидату на выборы губернатора Рязанской области4 марта в Спас-Клепиках Рязанской области состоится традиционный, 42-й по счету, Есенинский лыжный марафон Житель Рязани за ночь обокрал три гаража С начала года в Рязанской области под колеса автомобилей попали 69 человек В Рязанском «Политехе» участники межрегиональной конференции говорили о передовых технологиях в машиностроении В Рязани стартовали Всероссийские соревнования на Кубок министра МЧС России по пожарно-спасательному спорту Два жителя Рязанской области организовали сеть по распространению наркотиков 5 человек пострадали в 4-х ДТП в Рязанской области За ночь с улиц Рязани вывезли 389 кубометров снега
Главная страница / Новости Рязани и области
02.03.2017
Просмотров: 70
Выпуск № 37 (5324) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Задачи общие

Состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области

Николая Любимова с секретарем региональной Общественной палаты Натальей Гришиной

В рамках встречи шла речь о совместной работе по улучшению социального самочувствия в Рязанской области и перспективах дальнейшего взаимодействия.

Глава региона Николай Любимов отметил, что правительство Рязанской области и Общественная палата региона работают на решение задач, которые поставил Президент России. «Это общие задачи, и вместе мы должны сделать так, чтобы все положительное в нашей совместной работе отразилось на жизни людей в Рязанской области». Николай Любимов выразил надежду, что взаимодействие с Общественной палатой региона будет эффективным, послужит укреплению доверия граждан к власти. «Главное, чтобы люди чувствовали, что они нужны, о них заботятся, делается все необходимое для улучшения качества жизни в регионе», – сказал Николай Любимов.

Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина в свою очередь поблагодарила Николая Любимова за теплый прием и от лица членов Общественной палаты пожелала ему успехов в работе на посту главы региона. Наталья Гришина выразила уверенность в том, что конструктивное сотрудничество региональной Общественной палаты и Правительства области будет способствовать качественному решению многих значимых для жителей области вопросов.

Статья опубликована в номере 37 (5324) от 02 марта 2017 года
Вести районов
Бюджетные перспективы
В регионе обсуждают проект бюджетного прогноза до 2030 года
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Быстрее, выше, сильнее
Юные рязанские спортсмены подают большие надежды
Людмила Иванова
Общество
На выборы предложат самых достойных
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Силу и ловкость
проявляют участники всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
Вероника Шелякина
Память
Ушедшие в бессмертие
В Рязанском музее истории ВДВ вспоминали о десантниках 6-й роты
Вячеслав Астафьев
Общество
Сообщество активных
Городская ветеранская организация объединяет тех, чья жизнь наполнена высоким смыслом
Валентина Севостьянова
Общество
Звездный поход
Его участники оставили добрый след в 84 селах области
Анна Добролежа
Общество
Шелководы средней полосы
Современная наука способна рождать самые фантастические технологии
Михаил Скрипников
Персона
Педагог и директор на все времена
Людмиле Петровне Журавлевой в эти дни исполнилось бы 80 лет
Культура
Последняя проверка
Творческие мастерские «Текст. Генеральная читка»
Елена Коренева
Общество
Простота, добро и правда
Коллеги по перу поздравили члена Союза писателей России Владимира Белова с 70-летием
Вероника Шелякина
Культура
Литературный поединок
В Рязанской областной детской библиотеке провели турнир для знатоков пушкинских сказок
Ольга Драган
Общество
«Эмигрант»
Историческая повесть под таким названием рассказывает об И.А. Ильине
Валентина Севостьянова
Общество
Поэтам и полицмейстерам
В областном центре увековечат память о земляках
Светлана Максимова
№ 37 (5324) от
02 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Быстрее, выше, сильнее
Юные рязанские спортсмены подают большие надежды
На выборы предложат самых достойных
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе
Задачи общие
Состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области
Бюджетные перспективы
В регионе обсуждают проект бюджетного прогноза до 2030 года
Силу и ловкость
проявляют участники всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили
2. На Масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час
3. Возможности развития
4. В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк
5. В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
6. На Губернском балу в Рязани впервые прошел показ мод
7. Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
8. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
9. В спортшколе «Родной край – спорт» прошел XXIII Открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане
10. Житель Рязани за ночь обокрал три гаража
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанские ведомости, 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru