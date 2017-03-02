Бюджетные перспективы

В регионе обсуждают проект бюджетного прогноза до 2030 года

Состоялось заседание Общественного совета при министерстве финансов области. В заседании приняли участие представители министерства, высших учебных заведений, ­учреждений банковского сектора, молодежного правительства региона, общественных организаций.

В ходе заседания был рассмотрен и одобрен проект Бюджетного прогноза Рязанской области на долгосрочный период – до 2030 года. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся обновления сведений в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также вопросы финансирования мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений.