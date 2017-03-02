Областная общественно-политическая газета
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02 марта 2017 года
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02.03.2017
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Выпуск № 37 (5324) |
Вторая полоса
Общество
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Силу и ловкость

проявляют участники всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту

В зимнем манеже пожарно-спасательного спорта Рязанской области проходят Всероссийские соревнования на Кубок министра МЧС России и первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту. В состязаниях принимают участие спортсмены из 12 регионов страны и 12 команд специальных управлений федеральной противопожарной службы. Всего за звание чемпионов борются более 350 участников. Они соревнуются по трем дисциплинам: подъем по штурмовой лест­нице, подъем по трехколенной лестнице, преодоление полосы препятствий.

Вчера во время торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовали заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов, заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, президент общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта» Сергей Кудинов и другие гости. Владлен Аксенов вручил медали наиболее отличившимся сотрудникам федеральной противопожарной службы. За высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий обрушения жилого дома в Осеннем переулке в Рязани, награды получили Алексей Тюменев и министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов.

Подведение итогов и торжественное закрытие соревнований состоится сегодня.

Статья опубликована в номере 37 (5324) от 02 марта 2017 года
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