Ушедшие в бессмертие

В Рязанском музее истории ВДВ вспоминали о десантниках 6-й роты

Первое марта отмечается в стране как День памяти 6-й гвардейской парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (г. Псков). Навеки останутся в памяти герои, преградившие путь боевикам, рвавшимся через Аргунское ущелье в Чеченской республике далее в Дагестан 29 февраля 2000 года, и заплатившие за это своими жизнями. Среди погибших и рязанец – Герой России Роман Соколов.

Патриотическая акция «Иначе не могут Отчизны сыны…», посвященная подвигу воинов-десантников 6-й роты, проводится в Рязани ежегодно. Ее организовали региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, Центр военно-патриотического воспитания Рязанской области совместно с аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рязани, музей истории ВДВ, РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В Рязанском музее истории ВДВ героической 6-й роте посвящена экспозиция, в которой представлена карта-схема боя, личные вещи, документы, награды и фотографии бойцов. В память об этих событиях участники патриотической акции возложили к портретам десантников алые гвоздики. Собравшимся в зале продемонстрировали фильм о подвиге 6-й роты.

Из кадров фильма школьники узнали, что бой на высоте 776.0 – лишь небольшой эпизод на исходе второй чеченской кампании. В конце февраля 2000 года командование группы войск, находящихся в Чечне, доложило своему руководству о завершении военной кампании на Северном Кавказе, но вдруг поступила информация о возможности продвижения в Дагестан для совершения терактов большой группы боевиков Хоттаба. Чтобы боевикам перекрыть путь на мирные земли Дагестана, в горы направили 6-ю роту 104-го полка Псковской дивизии под командованием Марка Евтюхина.

Боевиков десантники встретили на высоте 776.0. Разведчики, выдвинувшись вперед, попали в засаду и приняли бой. С нашей стороны появились раненые. Бойцы решили не отступать. Против 90 российских десантников сражались 2500 чеченских боевиков и арабских наемников. Бой начался в полдень и продолжался дотемна 29 февраля. В ночь стрельба немного стихла и с рассветом возобновилась опять. В бою погибли 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров. Потери среди боевиков 400–500 человек.

В числе 22 погибших Героев России и имя Романа Соколова из Рязани. В 8-й рязанской школе, где он учился, создали музей боевой славы, куда часто приходят родители Романа. А его дочь Дарья теперь курсант Рязанского воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

На акцию в музей истории ВДВ пришли десятиклассники рязанских школ, подростки, воспитанники ДЮЦ «Звезда». Перед молодежью выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, заместитель начальника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Геннадий Новоселецкий, отец Героя России Романа Соколова – Владимир Тимофеевич, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Сергей Филатов.

Песни о десантниках 6-й роты исполнил ансамбль училища ВДВ «Крылатая пехота», руководителю которого Юлии Будариной в канун Дня защитника Отечества было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».