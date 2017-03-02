Областная общественно-политическая газета
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02 марта 2017 года
№ 37 (5324)
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02.03.2017
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Выпуск № 37 (5324) |
Вторая полоса
Общество
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Сообщество активных

Городская ветеранская организация объединяет тех, чья жизнь наполнена высоким смыслом
Автор фото: Александр Королев | Сообщество активных
Фото: Александр Королев.

Торжественное собрание, состоявшееся в Доме общественных организаций в связи с 30-летием городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, стало собранием людей, сохранивших активность и готовых делиться жизненным опытом.

Председатель Валерий Конопацкий, открывая торжество, напомнил, что в городе сегодня живет более 160 тысяч пенсионеров, примерно 60 процентов из них продолжают трудиться на производстве, работать в общественных организациях. Прозвучало немало имен людей, стоявших у истоков организации, которая взяла на себя заботу о пенсионерах, ветеранах, помогала им адаптироваться в новой жизненной ситуации, организовывала их досуг и отдых. Эта работа всегда была наполнена высоким смыслом, давала уверенность и надежду людям.

Сейчас другое время, иные вопросы приходится решать ветеранским организациям, но главная задача преж­няя – социальная защита пожилых людей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Наиболее активно эта работа ведется сегодня в Московском районе, где председатель Александра Репченкова.

По мнению заместителя военного комиссара области Андрея Зубарева, участие ветеранов в воспитании подрастающего поколения – дело нужное и полезное:

– Вместе мы проводим Дни призывника, учебные сборы, другие мероприятия, где слово ветерана воспринимается молодежью как напутствие, как наказ.

Антонина Павловна Евсеева из Старожиловского района в 50-х годах прошлого века приехала в Рязань и с той поры не переставала трудиться в организациях города, а после выхода на пенсию стала заместителем председателя первичной ветеранской организации. Она с удовольствием передает молодежи свой жизненный опыт, учит мудрости, терпению, пониманию происходящего.

С 30-летием городской организации ветеранов поздравили депутат областной Думы Татьяна Гусева, представитель регионального министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Наталья Рубина, руководители общественных организаций и объединений города и области.

– Недавно в нашей области принята программа «Городская среда», на реализацию которой областному центру выделено 200 миллионов рублей для благоустройства дворовых территорий. При областной Думе создается общественный совет с участием ветеранов, – сказала Татьяна Васильевна. – Ваша помощь в контроле над исполнением принятых решений будет неоценима.

Татьяна Васильевна также напомнила, что в области по инициативе Рязанской торгово-промышленной палаты успешно действует программа «Забота». Сегодня в ней участвует более 200 субъектов малого и среднего бизнеса. Программа помогает многим ветеранам решать свои материальные проблемы.

Для участников торжественного собрания был дан праздничный концерт с участием Заслуженной артистки России Маргариты Марчуковой, Заслуженного работника культуры Владимира Блохина, лауреата всероссийских и международных конкурсов Валентины Рязановой и других артистов.

Статья опубликована в номере 37 (5324) от 02 марта 2017 года
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