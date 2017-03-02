Звездный поход

Его участники оставили добрый след в 84 селах области

Карта 45-го «Звездного похода» включила в себя 15 районов области. Студенты оказали помощь ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям, посетили 16 детских садов, 73 общеобразовательные школы, а также ряд школ-интернатов. В 20 населенных пунктах «звездники» провели патриотические митинги, встречи с молодежью, спортивные соревнования.

В рязанском Дворце молодежи состоялся финиш «Звездного похода». 15 отрядов, в состав которых вошли около 600 участников, поделились друг с другом опытом работы. В фойе дворца каждая «звездная команда» представила фотоотчет о своем волонтерском путешествии.

Отряд «Звездный РГУ» посетил 4 населенных пунк­та в Милославском районе. Студенты помогли ветеранам, очистили территорию у памятника боевой славы, устроили для жителей сел исторические балы, на которых учили местных жителей старинным танцам. Школьникам «звездники» показали захватывающие химические опыты и эксперименты и рассказали об угрозах в Интернете. Один мальчик прямо при них удалился из одной опасной группы в социальной сети.

Отряд «Звездный РязГМУ» провел в семи населенных пунктах Пронского района медицинские осмотры. Прием вели хирурги, неврологи, терапевты и логопеды. В каждом селе они осмотрели по 20 человек, дали общие рекомендации по лечению. Студентка 5 курса Оксана Яковлева чувствовала себя уверенно в роли врача. Она проходила практику за рубежом. Университет направил ее на стажировку в клинику Германии в отделение невралгии.

А вот для студента 1 курса Юрия Хренова и медосмотры, и участие в «Звездном походе» были впервые. Вместе со вторым «звездным» отрядом РязГМУ «Феникс» он на семь дней отправился на «боевое крещение» в Пителинский район. Самым тяжелым для него были утренние переезды в села, когда нужно было быстро собираться и заниматься погрузкой. Порой «звезд­ники» даже завтракать не успевали. Еще очень волнительно было перед первыми концертами. В обычной жизни Юрий самодеятельностью не занимается, а во время похода пришлось и танцевать, и в постановке участвовать. Но все это было приятное волнение.

– За «звездную» неделю я получил незабываемые впечатления. Только вернулся, а уже опять хочется в поход, и желательно на целый месяц, – говорит Юрий. – В походе чувствовал себя нужным людям, понимал, что я занимаюсь полезным делом. Для нас, врачей, это очень важно.

Участники 45-го «Звезд­ного похода» присоединились к Всероссийскому проекту «Место памяти». В рамках этой инициативы на одноименном сайте активисты разместили информацию о более чем 50-ти объектах военно-исторического наследия, мемориальных и памятных местах, расположенных в муниципальных образованиях Рязанской области.

На финише ребят приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она поблагодарила студентов за активную жизненную позицию и отлично проведенную работу.