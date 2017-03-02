Быстрее, выше, сильнее

Юные рязанские спортсмены подают большие надежды

Спортивная инфраструктура области улучшается год от года. Строятся новые современные спорткомплексы, бассейны, открытые площадки. Сохранена и развивается тренерская школа по базовым для региона видам спорта. Все это позволяет даже юным спортсменам проявлять себя на всероссийском и международном уровнях. Лучшие из них удостаиваются именных губернаторских стипендий.

Вчера в региональном правительстве свидетельства о присвоении стипендий получили 40 воспитанников спортшкол области. Это ребята, на счету которых уже есть высокие спортивные достижения, победы и призовые места на различных соревнованиях. Свидетельства о присуждении стипендий губернатора юным спортсменам вручил глава региона Николай Любимов. В числе получивших награды – ребята, которые занимаются как олимпийскими и не олимпийскими видами спорта. Это тхэквондисты, гребцы, дзюдоисты, боксеры, девушки-гимнастки, а также ребята, занимающиеся стрельбой из лука, джиу-джитсу, кикбоксингом, пауэрлифтингом.

Сразу 15 воспитанников рязанской спортшколы «Юпитер», специализирующейся на единоборствах, удостоены губернаторских стипендий. Среди них те, кто имеет выдающиеся успехи в тхэквондо и джиу-джитсу. Это, например, Маргарита Якушкина, которая недавно вошла в число победителей на первенстве России по джиу-джитсу, и Владислав Самохвалов, являющийся двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу.

– Джиу-джитсу я занимаюсь полтора года, а до этого было каратэ. Всегда безумно волнуюсь, когда выхожу на татами. Первая схватка обычно самая тяжелая. Но меня поддерживают родители, тренер, друзья; это успокаивает и позволяет настроиться, – признается спортсменка Маргарита Якушкина.

По словам директора спортшколы «Юпитер» Елены Ребровой, их ребята действительно показывают отличные результаты по джиу-джитсу. Поэтому совсем скоро они поедут представлять Рязанскую область и Россию на первенстве мира, которое пройдет в Афинах.

Поздравляя юных спортсменов, Николай Любимов назвал их талантливыми и целеустремленными людьми, способными многого достичь.

– Вам знаком вкус спортивного азарта, вы знаете, что такое состязания самого различного спортивного уровня и высокого ранга. Это большое напряжение и огромная ответственность, потому что вы защищаете честь своего региона и своей страны. Уверен, что спорт означает для вас не только стремление добиться высоких результатов, но и является значимой частью вашей жизни, – сказал, обращаясь к стипендиатам, глава региона.

Николай Любимов подчеркнул, что в регионе создана хорошая спортивная инфраструктура: у рязанской молодежи есть возможность тренироваться в современных физкультурно-спортивных комплексах, на стадионах и спортплощадках, выезжать на турниры разного уровня, пробовать свои силы, профессионально расти.

– Мы обязательно будем продолжать работу по улучшению физкультурно-спортивной базы области, будем строить современные стадионы и спорткомплексы, площадки во дворах, обновлять уже действующие объекты спортивной инфраструктуры, чтобы у жителей области были созданы достойные условия для занятий спортом, – заверил спортсменов, их родителей и тренеров Николай Любимов.