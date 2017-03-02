На выборы предложат самых достойных

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе

Этот вопрос стал центральным на расширенном заседании регионального политсовета партии «Единая Россия», которое состоялось в Рязанской областной библиотеке им. Горького.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин напомнил, что в этом году в регионе состоятся выборы губернатора области. Кроме того, в 12 районах пройдут выборы в органы местного самоуправления – 55 кампаний по выборам глав городских и сельских поселений и 73 кампании по выборам депутатов представительных органов. В соответствии с уставом «Единой России» при определении кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на выборные должности обязательным является предварительное голосование. Как пояснил Аркадий Фомин, в этом году оно будет проходить в соответствии с новым положением, которое 7 февраля 2017 года утвердил президиум генерального совета партии.

По новому порядку список участ­ников предварительного голосования на выборах губернатора формируется региональным политсоветом, при этом в список должно быть включено не менее двух кандидатур. Далее каждый участник должен провести встречи не менее чем с половиной секретарей местных и первичных отделений партии. Окончательно кандидатуру определят на партийной конференции. Лицо, набравшее большинство голосов делегатов, будет выдвинуто кандидатом от партии на выборы главы региона.

Проходить предварительное голосование будет с марта по июнь. Организацией и проведением процесса займется рабочая группа, состав которой утвердили на заседании. В нее вошли девять человек во главе с Аркадием Фоминым.

Что касается предварительного голосования на выборах в органы местного самоуправления, местным политсоветам рекомендовано провести его по наиболее открытым для избирателей моделям – первой либо второй. Выбор, по какой именно, они должны сделать до 12 марта.

Участие в заседании принял временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он сообщил собравшимся, что, как кандидат «Единой России», будет участвовать в предварительном голосовании по кандидатуре на выборы губернатора области. Врио губернатора заявил, что рассчитывает на сотрудничество и взаимодействие с партийцами региона.

– С рязанским региональным отделением я знаком пока только по многочисленным положительным отзывам. Надеюсь, что мы будем работать сплоченной командой, – сказал Николай Любимов, добавив, что его задача как главы региона – сделать все, чтобы губернаторские выборы прошли на высоком уровне, легитимно и в строгом соответствии с законом.

В поддержку кандидатуры Любимова выступил руководитель межрегионального координационного совета партии по Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областям Сергей Чижов, принявший участие в заседании.