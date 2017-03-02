Областная общественно-политическая газета
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02 марта 2017 года
№ 37 (5324)
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02.03.2017
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Выпуск № 37 (5324) |
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Вести районов
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Вести районов

СКОПИН. Состоялось очередное заседание Думы муниципального образования. На заседании депутатами были рассмотрены вопросы о внесении изменений в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, об утверждении правил землепользования и застройки Вослебовского, Горловского, Ильинского и Полянского поселений, о внесении изменений в положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования.

КАСИМОВ. На лыжном стадионе районного центра прошла традиционная открытая массовая лыжная гонка памяти земляка, дважды Героя Социалистического Труда, академика В.Ф. Уткина. В соревнованиях приняли участие 320 человек: школьники и студенты, работники предприятий, организаций, ветераны лыжного спорта из Касимова, Рязани, Касимовского и Клепиковского районов, Владимирской и Нижегородской областей. В VIP-забеге участвовали представители администрации, руководители образовательных учреждений, предприятий, организаций города.

ПИТЕЛИНО. Прошел 1-й этап районного смотра художественной самодеятельности. В учреждениях культуры состоялись отчетные смотры художественной самодеятельности. На сцены сельских домов культуры вышли учителя, служащие, работники администрации, педагоги детских садов, работники предприятий, представив различные виды самодеятельного творчества. В районном смотре художественной самодеятельности приняли участие творческие коллективы Пеньковского, Нестеровского, Потапьевского, Ермо-Николаевского сельских поселений и р.п. Пителино.

ЕРМИШЬ. В Доме культуры прошел районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!». В нем участвовали учащиеся всех школ района и Ермишинской детской школы искусств. Традиционно фестиваль проводится по трем номинациям: солисты, вокальные группы и хоровые коллективы. Конкурсанты исполняли песни военных лет и современные, о Родине, об армии, мире. Победителями в возрастной группе от 7 до 13 лет стали Светлана Суетова (Савватемская школа), вокальная группа Ермишинской ДШИ, хор 3 «В» класса Ермишинской школы. В возрастной группе от 14 до 18 лет победили Варвара Герасимова (Ермишинская школа), вокальная группа и хор 11 «А» класса Ермишинской школы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе прошел фестиваль ГТО среди трудящихся. В нем участвовали команды СПК «Нива», СПК «Победа», ООО «Надежда», ФСК «Александр-Невский», ЦРБ, Александро-Невской школы и Ленинского поселения – всего 50 человек. Шестнадцать человек стали призерами фестиваля. В общекомандном зачете победили спортсмены СПК «Победа», вторыми стали рабочие ООО «Надежда», жители Ленинского поселения заслужили «бронзу».

ЧУЧКОВО. Творческий сезон у хореографического ансамбля «Вдохновение» только начался, а в копилке коллектива уже две победы. Младшая группа с успехом выступила на Всероссийском фестивале эстрадного танца «Черный котенок – 2017» в номинации «Народный стилизованный танец» с номером «За тихой рекой». А также получила диплом II степени в Международном онлайн-конкурсе хореографического искусства за военно-патриотическую постановку «Дети войны».

Статья опубликована в номере 37 (5324) от 02 марта 2017 года
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№ 37 (5324) от
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«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в регионе
Задачи общие
Состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области
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