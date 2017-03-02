На открытии конкурса «Солнечный зайчик» в Рязани выступили космические люди и летающие девочки

Программа, представленная на сцене Муниципального культурного центра, включала яркие танцевальные и вокальные номера

С приветственным словом к участникам и гостям юбилейного 25-го конкурса обратились начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова, генеральный директор конкурса и директор МКЦ Владимир Колчаев и один из авторов конкурса Николай Царев. Они напомнили, что состязание первоначально называлось «Солнечный птенец», а его этапы транслировала ГТРК «Ока». «25 лет назад мы и подумать не могли, что к «Солнечному зайчику» будет такой интерес», - отметил Царев. Ведущие праздника вручили членам оргкомитета памятные кепки из желтого меха с заячьими ушами. Головные уборы похожи на награду участников конкурса – яркого игрушечного зайца.

В концерте, посвященном открытию конкурса, приняли участие победители и призеры прошлых лет, успевшие завоевать новые награды во всероссийских и международных проектах. Их поддержали члены взрослого и детского жюри этого года – музыканты и танцоры. Песню «Больше снов» Лизы Кузнецовой сопровождал танец светящегося человека, заключенного в прозрачный шар. Особую атмосферу песне «Миллион голосов» создавали дети с фонариками. А коллектив «Поколение Dance» представил свое видение фильма «Чучело»: танцоры буквально взлетали над сценой.

Международный конкурс детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик» продлится до 4 марта. В течение этих дней участников ждут отборочные состязания, мастер-классы и культурно-развлекательная программа. Торжественное закрытие и гала-концерт состоятся 5 марта в 13:00, на празднике выступит популярная российская группа MBAND.