ХК «Рязань» не сумел сократить отставание в серии 1/8 финала плей-офф от СКА-«Невы»

Наоборот, питерская команда приблизила себя на расстояние одной победы от выхода в четвертьфинал. Первая игра в Рязани осталась за гостями – 2:3. Сегодня у «горожан» есть возможность «размочить» счет в серии. Четвертый матч серии состоится во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 19.00.

Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер СКА-«Невы»:

- В целом, равная получилась игра. Мы сумели лучше реализовать свои моменты, не все к сожалению. Но для победы трех заброшенных шайб хватило.

- Счет 3:0 в серии не расслабит в преддверии четвертого матча?

- Не думаю. Завтра будем играть только на победу.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, главный тренер ХК «Рязань»:

- Преимущество, в целом, было у СКА-«Невы». У нас, к сожалению, не получилось реализовать преимущество – ни «5х4», на «5х3». А в меньшинстве пропустили, затем в контратаке. В последние три минуты где-то поддавили, но этого оказалось недостаточно для победы.

- Что мешало весь матч играть так, как в последние три минуты?

- Соперник.

Источник: сайт ХК «Рязань»