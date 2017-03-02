Этой весной в Рязани впервые появятся еврогрядки и аптекарские клумбы

О новациях в озеленении улиц города говорили на совещании у Олега Булекова

По данным управления благоустройства, до конца мая на традиционных площадках планируется высадить более 500 деревьев и порядка 1 400 кустарников, на городских клумбах появится около 420 тысяч цветов.

Дополнительно в этом году принято решение высадить свыше 3,3 тыс. растений, в том числе многолетних. Реализация проекта будет осуществляться в основном за счет привлечения ресурсов торгово-промышленных предприятий и организаций города, активов территориального общественного самоуправления.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, согласно «дорожной карте» проекта в районе площадей Димитрова, Театральная, Циолковского, Соборная, Свободы, по Московскому шоссе, в скверах на улице Гагарина, Шереметьевском, парке на улице Ленина и других площадках города планируется посадка древесно-кустарниковых и цветочных культур, на разделительных полосах улиц Новоселов и Черновицкой будет проведено озеленение пестролистными и цветущими кустарниками.

Помимо классических клумб в этом году в Рязани появятся «еврогрядки», «овощные» композиции, «эко» и «аптекарские» клумбы.

Глава администрации города Олег Булеков высказал свои замечания по проекту и дал всем задействованным профильным структурным подразделениям поручения активизировать работы по согласованию с предприятиями и организациями Рязани вариантов дизайна, адресных ориентиров и сроков проведения заявленных в проекте мероприятий. По всем направлениям работ глава администрации установил конкретные сроки исполнения.