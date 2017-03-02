Новости НХЛ: «Здоровье» оказалось сильнее «Энергии», а «Шкода-Рязань» одолела «Сталькомплект»

Счет во вчерашних матчах: «Здоровье» - «Энергия» - 4:2; «Сталькомплект» - «Шкода-Рязань» - 1:2

Как сообщил пресс-секретарь НХЛ в Рязанской области Константин Куколев, «Энергия» будет теперь оспаривать места с 9-го по 11-е. Если выиграет «Сокол», то соперником энергетиков станет «Держава». В случае победы «Витязя» команда Александра Голикова разыграет 11-е место в поединке со «Сталькомплектом». Такая же ситуация у «Здоровья». Дальнейший календарь зависит от матча «Сокол» - «Здоровье», который состоится 3 марта. В случае победы «Сокола» соперником «Здоровья» будет «Автоимпорт». А вот если выиграет «Витязь», то команде Андрея Ершова придётся померяться силами с «Империей».

В четвертьфинале динамовцы встретятся со «Шкодой-Рязань». По предварительному расписанию эта игра состоится 6 марта в 19 часов. «Сталькомплект» сыграет в матче за 11-е место. Эта игра состоится 10 марта в 23 часа 30 минут.