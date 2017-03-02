В Рязани инспектора ДПС, попавшегося на мелкой взятке, отправили под суд

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием установлено, что 28 октября прошлого года инспектор ДПС получил от водителя взятку в размере 5 тысяч рублей за то, что принял решение по административному материалу по факту ДТП в его пользу. Преступные действия сотрудника полиции были пресечены.

Уголовное дело после утверждения прокурором Октябрьского района Рязани обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Всего за 2 месяца этого года следователи следственного управления по области расследовали и направили в суд 10 уголовных дел коррупционной направленности, в том числе 7 по фактам взяточничества.