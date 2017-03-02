Житель Рязанской области вломился в чужую квартиру и отобрал у хозяина мобильник и продукты

В полицию обратился 45-летний житель города Рыбное, который рассказал, что утром к нему в квартиру постучался мужчина. Об этом сообщает сайт УМВД России по области. Незнакомец ворвался в жилище и потребовал денег. Хозяин отказался отдать наличные, тогда злоумышленник набросился на него с кулаками, а затем похитил сотовый телефон, лежащий на столе, и набил пакет продуктами из холодильника. После этого, пригрозив расправой, злоумышленник скрылся.

Полицейские зафиксировали приметы злоумышленника и начали его розыск. В районе, где произошло ограбление, сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснили, что недавно нетрезвый мужчина, похожий на подозреваемого, ходил по улицам. Выяснилось, что к ограблению причастен 36-летний житель города Рыбное, ранее судимый за кражу.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника, а затем нашли у него дома похищенный сотовый телефон и пакет с продуктами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ.