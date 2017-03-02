На рязанский музыкально-художественный конкурс «Родная весна» съедутся более 400 детей региона

Открытый конкурс-фестиваль детского народного творчества пройдет уже в восьмой раз. Его организатор – детская школа искусств №4 имени Е. Г. Попова. Ежегодно «Родная весна» проходит в день рождения композитора и создателя известного народного хора – 19 марта. В этот раз участниками станут свыше 400 юных художников и музыкантов из Рязани и нескольких муниципальных образований.

По словам организаторов конкурса, представить свои работы или творческие номера смогут ученики художественных и музыкальных школ, детских школ искусств, а также члены кружков при общеобразовательных школах. Возраст вокалистов – от 6 до 18 лет, художников – от 9 до 18 лет. Особыми участниками «Родной весны» станут воспитанники детской хоровой студии при государственном народном хоре имени Е. Попова, которая базируется в Рязанской филармонии.

Прием заявок на конкурс завершился 1 марта. До 19 марта члены жюри отберут лучшие живописные и декоративные работы, которые составят праздничную выставку. Параллельно с этим пройдут конкурсные выступления в номинации «Народное пение» и мастер-классы. Юные художники и певцы, которым удастся наиболее ярко отразить народную культуру в своем творчестве, получат призы и дипломы.

Фото ДШИ №4 имени Е. Г. Попова