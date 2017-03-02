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02.03.2017, 11:35
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Общество
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В Рязани стартовал конкурс на корпоративный талисман XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В Рязани стартовал конкурс на корпоративный талисман XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В этом году в городе Сочи с 15 по 22 октября состоится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем примут участие более 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, из них половина – граждане более 150 иностранных государств всех 5 населённых континентов Земли.

В связи с этим событием объявлен конкурс на создание корпоративного талисмана фестиваля молодёжи и студентов, который продлится с 17 февраля по 3 апреля. Приём заявок до 15 марта на электронный адрес symbol@russia2017.com.

В фестивальной истории нашей страны и в памяти участников ВФМС 1985 года сохранился образ голубоглазой и русоволосой улыбчивой девочки Катюши, держащей голубя в руках. Ее изображения в дни фестиваля украшали Москву, значки с ней моментально исчезали с прилавков сувенирных магазинов, а куклы Катюш увозили с собой иностранные гости столицы во все уголки мира.

Организаторы фестиваля-2017 решили возобновить традицию предшествующего фестиваля, который прошёл в нашей стране. К участию в конкурсе допускаются лица, достигшие 18 лет. Участие в конкурсе бесплатное. Главные условия: работа должна отражать концепцию, задачи и ценности ВФМС, являться авторской и быть выполненной специально для фестивального конкурса, фотографии и рисунки должны быть собственными – не скачанными с Интернета. В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы, политическая, религиозная и прочая пропаганда, ложная информация, призывы к национальной розни, клевета и личные нападки, ненормативная лексика, а также нарушение авторских прав.

Оценка конкурсных работ включает в себя три этапа: отбор с точки зрения соответствия тематике конкурса, отбор экспертного жюри, в состав которого войдут представители оргкомитета, дирекции, Национального подготовительного комитета и общественные послы фестиваля, открытое голосование. 10 лучших вариантов работ будут размещены на официальном сайте russia2017.com и в социальных сетях фестиваля для проведения общего голосования. Победителем конкурса станет общепризнанный лидер голосования. Официальными партнёрами конкурса стали Союз художников России, крупнейшие российские профильные вузы.

Ссылка на информацию о конкурсе - russia2017.com/#/posts/59

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