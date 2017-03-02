Директор михайловской ДЮСШ «Метеор» Дмитрий Медведев побывал в командировке в Ханты-Мансийске

Там прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная инклюзивному образованию. Она проводилась в соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ под эгидой Министерства спорта России.

Участники научно-практической конференции «Вопросы организации совместных (инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и здорового населения» обобщили накопленный опыт и выработали предложения для разработки нормативно-правовых документов, регулирующих возможность организации инклюзивных занятий для здоровых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.

Рязанскую область на этом высоком научном форуме представлял директор михайловской ДЮСШ «Метеор» Дмитрий Медведев. После участия в конференции он планирует на базе ФСК «Метеор» создать областной адаптивный центр спортивной подготовки для инвалидов и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.