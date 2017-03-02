Житель Рязанской области ограбил дачу

В полицию обратилась 76-летняя женщина, которая сообщила что в ее дачном доме в селе Нагорное Ряжского района побывал злоумышленник. Женщина обнаружила на замке дома следы взлома, а из самой дачи пропали съестные припасы, металлическая посуда и тазики, а также компьютерные колонки.

Полицейским не удалось найти свидетелей кражи, однако местные жители рассказали стражам правопорядка, что в одном из домов появился качественный металлический тазик. Полицейские решили проверить мужчину, и выяснилось, что он причастен к дачной краже. Злоумышленника задержали. У него дома обнаружили и изъяли похищенные предметы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.