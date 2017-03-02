В автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано более 40 тысяч жителей Рязанской области

В регионе завершился первый этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Первый этап Зимнего Фестиваля проходил во всех муниципальных образованиях. В нем приняли участие жители региона в возрасте от 9 до 70 лет и старше. Наряду со школьниками и студентами нормативы комплекса ГТО активно выполняли спортсмены и представители районных администраций, предприятий и учреждений муниципальных образований и продемонстрировали достойные результаты.

Второй, региональный, этап Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет 25 марта в ДЮСШ «Факел» (р.п. Ермишь).

В Рязанской области в 2017 году стартовал третий этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках которого предполагается его повсеместное внедрение среди всех категорий и групп населения региона. Во всех муниципальных образованиях функционируют центры тестирования, оснащенные комплектом необходимого оборудования, созданы коллегии судей ГТО, активно ведется работа по популяризации Всероссийского комплекса.

Источник: сайт правительства Рязанской области