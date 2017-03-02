В Рязани будут готовить магистров по направлению «Химическая технология»
Лицензию по подготовке специалистов высшей квалификации получила базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Документ о лицензировании выдан федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Первый набор на очную и очно-заочную форму обучения в магистратуре на кафедре «Химическая технология органических веществ» пройдет уже в этом году.
В рамках процедуры лицензирования проверку прошел кадровый состав преподавателей РГРТУ и нефтеперерабатывающей компании, специалисты также проверили соответствие требованиям материально-технического обеспечения кафедры.
В Рязанской области базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» – ключевая в подготовке кадров для нефтехимической отрасли. Она была открыта на базе РГРТУ в 2011 году. За 6 лет благодаря РНПК материально-техническая база кафедры значительно улучшилась. Появились три лаборатории, оснащенные современным оборудованием и оргтехникой, были отремонтированы аудитории. Лучшие студенты получают корпоративные стипендии. Для учащихся проводят обзорные экскурсии на завод, они проходят производственные и преддипломные практики. Руководители и специалисты предприятия помогают потенциальным нефтехимикам получить профессиональные навыки. Для них читают спецкурсы, проводят преддипломные консультации. Представители РНПК входят в государственную экзаменационную комиссию. В прошлом году на кафедре прошел второй выпуск бакалавров, из 46 выпускников больше половины были трудоустроены в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, и сегодня они – молодые специалисты предприятия.
В магистратуре будут готовить специалистов высшей квалификации, учебная программа предусматривает более глубокое освоение теории по специальности, получение образования в соответствии с современными международными стандартами. В настоящее время на кафедре обучается 167 студентов: 57 – на очном отделении, 14 – на очно-заочном и 96 – на заочном.
Обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» является второй ступенью в корпоративной программе непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», основная цель которой – обеспечить постоянный приток на предприятия «Роснефти» молодых специалистов.
02 марта 2017