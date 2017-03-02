За ночь с улиц Рязани вывезли 309 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 1 на 2 марта в уборке областного центра были задействованы 62 единицы техники. Снег вывозили с улиц Черновицкой, Гагарина, Гоголя, Дзержинского, улиц и площадей Ленина и Соборной, Первомайского проспекта.

Сегодня в уборке задействованы 2 трактора, 2 погрузчика, 13 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 125 126 кубометров снега.