Жительница Рязани собиралась продать диван, но лишилась сбережений

Сайт УМВД России по области сообщает, что в полицию поступило сообщение от 40-летней рязанки, которая пострадала от мошеннических действий. Женщина выставила на интернет-сайте, который специализируется на размещении объявлений о купле-продаже поддержанных вещей, электронной техники и мебели, предложение о продаже дивана. Вскоре с ней связался потенциальный «покупатель», который заверил, что мебель ему понравилась, и для быстроты совершения сделки попросил у рязанки персональные данные банковской карточки. Получив эти сведения, злоумышленник похитил с банковской карты пострадавшей все сбережения - 9000 рублей. Женщина обратилась в полицию.